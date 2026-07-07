Braglia su Leao: "Non ha mai dimostrato di poter fare il salto di qualità"

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Su TMW Radio, Simone Braglia ha parlato di Rafa Leao: "Se ci entusiasmiamo per un buon cross fatto al Mondiale siamo fuori strada"

Dopo l'arrivo a Milano nel primo pomeriggio di ieri e il tour tra Casa Milan e lo stadio di San Siro, Ruben Amorim ha vissuto le sue prime ore da allenatore del Milan. Il portoghese ha visitato anche Milanello in vista della ripresa della preparazione prevista per lunedì prossimo. Domani arriverà la presentazione ufficiale davanti ai giornalisti.

Ad accoglierlo nel centro sportivo oggi c'era Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, presente per salutare il nuovo tecnico. La sua partecipazione conferma la volontà di seguire il Milan più da vicino rispetto agli ultimi anni. Cardinale ha presentato Amorim con una frase breve: "Lui è il nostro nuovo allenatore".

Intanto su TMW Radio, Simone Braglia ha parlato di Rafa Leao: "Se ci entusiasmiamo per un buon cross fatto al Mondiale siamo fuori strada. Non ha mai dimostrato di poter fare il salto di qualità e anche nelle ultime partite non è che abbia fatto chissà cosa".

