De Paola su Allegri: "Mi dicono come si fa a discutere lui, ma ha vinto qualcosa 7 anni fa..."

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I rossoneri hanno definitivamente chiuso l'era Max Allegri. Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così dell'ex allenatore rossonero"

Archiviato l'arrivo a Milano nel pomeriggio di ieri e le visite a Casa Milan e San Siro, Ruben Amorim ha dato il via alla sua avventura in rossonero. Il nuovo allenatore ha fatto tappa anche a Milanello, dove lunedì riprenderanno gli allenamenti della squadra. Domani arriverà la presentazione ufficiale dell'ex tecnico di Sporting Lisbona e Manchester United.

Al suo fianco oggi c'era Gerry Cardinale, proprietario del Milan, presente per dare personalmente il benvenuto al nuovo tecnico. Il numero uno di RedBird ha così confermato la volontà di seguire il club più da vicino rispetto al passato. L'introduzione è stata molto semplice: "Lui è il nostro nuovo allenatore".

Intanto i rossoneri hanno definitivamente chiuso l'era Max Allegri. Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così dell'ex allenatore rossonero: "Ad Allegri, che è formidabile. Ho un'ammirazione, perché riesce ad estorcere un contratto di 3 anni a 5 mln a stagione, che lo portano a guadagnare negli ultimi anni 55 mln di euro, dove non ha vinto nulla. Spero che nei prossimi 3 anni dimostri qualcosa e vinca. Mi dicono come si fa a discutere lui, ma ha vinto qualcosa 7 anni fa...Un allenatore lo si giudica per gli ultimi anni, non per 7 anni fa. Non avrei scelto al Napoli come successore di Conte uno come Allegri, poi magari ora. Non capisco i tre anni di contratto. Vuol dire una strategia lunga, che ha in mente ADL con lui? Ad oggi mi sfugge. Vedremo".