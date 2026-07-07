M.Orlando su Ancelotti: "Ha sempre vinto perché ha sempre avuto dei fenomeni"

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Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così di Carlo Ancelotti dopo l'eliminazione del Brasile dal Mondiale: "Reputo questo Brasile tra i più brutti di tutti i tempi. Ripartire da Ancelotti, ma ha sempre vinto perché ha sempre avuto dei fenomeni. Chiaro che poi aggiunge la bravura di gestire il gruppo, ma se non escono i talenti in questi anni non mi aspetto grandi cose tra quattro anni. Adesso è un Brasile normale".

LE PAROLE DI ANCELOTTI DOPO L'ELIMINAZIONE

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - L'allenatore della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha dichiarato che l'eliminazione contro la Norvegia ai Mondiali del 2026 rappresenta "l'inizio di una nuova avventura". In conferenza stampa, il tecnico italiano ha affermato che tutti sono "profondamente rattristati" dalla sconfitta per 2-1 agli ottavi di finale, ma ha sottolineato che il Brasile ha disputato un "buon Mondiale" e avrebbe persino meritato "di vincere la partita di oggi". "Dobbiamo pensare che una sconfitta sia l'inizio di una nuova avventura. Dobbiamo continuare a lavorare, a migliorare, a trovare nuove idee. Non è la fine, è l'inizio di un nuovo ciclo", ha sottolineato Ancelotti. (ANSA).