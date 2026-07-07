Braglia sul Milan: "Io aspetto le conferme di quei giocatori che reputo fondamentali"

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Su TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così dei rossoneri: "Io aspetto le conferme di quei giocatori che reputo fondamentali, come Maignan"

Dopo il suo arrivo a Milano nel primo pomeriggio di ieri e le visite a Casa Milan e a San Siro, Ruben Amorim ha iniziato ufficialmente la sua nuova esperienza in rossonero. Il tecnico ha visitato anche il centro sportivo in vista della ripartenza degli allenamenti, fissata per lunedì. Domani andrà in scena la sua presentazione ufficiale.

A Milanello oggi era presente Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che ha voluto accogliere di persona il nuovo allenatore. Un gesto che conferma la volontà del patron di RedBird di essere maggiormente coinvolto nelle vicende del club rispetto al recente passato. Cardinale ha esordito dicendo: "Lui è il nostro nuovo allenatore".

Intanto su TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così dei rossoneri: "Io aspetto le conferme di quei giocatori che reputo fondamentali, come Maignan, Pulisic e Rabiot. Se questi elementi rimarranno potranno rappresentare un ottimo punto di partenza. La cosa positiva è che vedo una presenza delle proprietà più frequente rispetto a qualche tempo fa. Anche per un giocatore vedere fisicamente Caridnale e gli altri dirigenti può restituire più certezze".

