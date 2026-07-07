Milan, Gila è rossonero: i numeri del nuovo difensore rossonero

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I numeri di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 prossimo a diventare un nuovo giocatore del Milan

Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan. Il difensore spagnolo classe 2000 arriva dalla Lazio per una cifra intorno ai 27,5 milioni e si legherà ai rossoneri con un contratto di cinque anni. E’ il secondo colpo dopo Gonçalo Ramos ed è un colpo importante anche perché il giocatore laziale era stato seguito da Inter, Napoli e Atalanta.

Gila conosce bene il campionato italiano, perché nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia della Lazio, dopo essere stato prelevato dal Real Madrid. Con i blancos giocò solamente due spezzoni in Liga nel campionato 2021/2022 (contro Espanyol e Levante) ma bastarono per farlo diventare campione di Spagna, dopo essersi fatto le ossa nel Real Madrid Castilla, dove chiuse con 73 gare, 5 reti e 3 assist vincenti.

I NUMERI NELLA CAPITALE

Arrivato nella Capitale nell’estate 2022 per sei milioni di euro, ha fatto il suo esordio il 31 agosto nella sfida contro la Sampdoria. Nella prima stagione le presenze complessive furono solamente dodici, dalla seconda diventa un punto fermo dello scacchiere di Maurizio Sarri. Il primo goal lo sigla il 22 settembre 2024 nella trasferta di Firenze, mentre pochi mesi dopo (gennaio 2023) segna anche in Europa League all’Olimpico contro il Real Sociedad.

In complessivo con la maglia della Lazio, Gila ha disputato 120 gare (per un minutaggio complessivo di 9468’) segnando 2 reti, prendendosi 19 cartellini gialli e solamente 2 rossi. Il primo avvenne per un doppio cartellino giallo nella sfida contro il Torino del campionato 2024-2025, mentre lo scorso anno nel match contro il Bologna si prese il rosso diretto per aver detto qualche parola di troppo all’arbitro Fabbri.

GILA CONTRO IL MILAN

Gila e il Milan si sono affrontati 5 volte, con un bilancio che vede tre vittorie per il difensore (quindi per la Lazio) e due successi per i rossoneri. Nelle altre sfide in programma, Gila due volte (andata del 2022/2023 e andata 2024/2025) dovette saltarle per infortunio, mentre in due occasioni (ritorno del 2022/2023 e andata del 2023/2024) rimase tutti e 90’ in panchina.

I NUMERI CON LA NAZIONALE

Gila non ha fatto ancora il suo debutto con la nazionale maggiore spagnola, anche se nel marzo 2025 venne convocato dal C.T. Luis de la Fuente in occasione della gara di ritorno del play-off di Nations League contro l’Olanda per sostituire l’infortunato Cubarsi.

di Valentino Cesarini