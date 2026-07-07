Chinellato su Van Dijk: "È evidente la volontà di Cardinale di portarlo a Milano"

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Davide Chinellato, corrispondente per la Gazzetta dello Sport in Inghilterra, sul canale YouTube di Carlo Pellegatti ha parlato così dell'olandese

Dopo essere sbarcato a Milano nel primo pomeriggio di ieri e aver visitato Casa Milan e San Siro, Ruben Amorim ha vissuto il suo primo giorno da allenatore rossonero. Il tecnico ha raggiunto anche Milanello in vista della ripresa della preparazione, prevista per lunedì. Domani l'ex guida di Sporting Lisbona e Manchester United verrà presentata ufficialmente alla stampa.

A riceverlo invece oggi c'era Gerry Cardinale, proprietario del Milan, presente per salutare il nuovo tecnico. Un segnale della volontà del patron di RedBird di seguire il club più da vicino rispetto alle ultime stagioni, quando aveva delegato maggiormente la gestione alla dirigenza. Cardinale ha aperto la conferenza con una breve frase: "Lui è il nostro nuovo allenatore".

Intanto Davide Chinellato, corrispondente per la Gazzetta dello Sport in Inghilterra, sul canale YouTube di Carlo Pellegatti ha parlato così dell'impatto che Virgil van Dijk potrebbe avere sul Milan: "È evidente che van Dijk al Milan farebbe super bene. È un giocatore fisicamente più integro di Modric: la stagione precedente è stato uno dei migliori se non il migliore della Premier League, parliamo di un giocatore che ha ancora tanto da dare. È evidente la volontà di Cardinale di portarlo a Milano: le aperture del giocatore fanno ben sperare".