Prima da titolare per Jashari al Mondiale: le formazioni ufficiali di Svizzera-Colombia
MilanNews.it
Prima da titolare per Ardon Jashari al Mondiale con la Svizzera: le formazioni ufficiali della sfida tra gli elvetici e la Colombia
Prima da titolare a questo Mondiale per Ardon Jashari con la Svizzera. Il CT Raskin ha infatti deciso di dare fiducia al centrocampista del Milan per questo ottavo di finale. Di seguito le formazioni ufficiali di Svizzera-Colombia.
SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Jashari; Ndoye, Ebolo, Rieder. Ct: Murat Yakin
COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Arias, Puerta, Lerma; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz. Ct: Nestor Lorenzo
Pubblicità
News
PSG, Longoni: "Avrò l'opportunità di allenarmi con uno staff fantastico e con giocatori davvero eccezionali"
Primo PianoMilan, cinque acquisti e la conferma di tutti i big. Ecco i piani per Leao. Imprevisto che può costare caro…di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Milan, cinque acquisti e la conferma di tutti i big. Ecco i piani per Leao. Imprevisto che può costare caro…
05:57 Distinti e Popolari
Primo Piano
Pietro MazzaraPrimo PianoMilan aggressivo sul calciomercato: vi spiego i perché. Tonali e quel sogno comune
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com