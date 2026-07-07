Prima da titolare per Jashari al Mondiale: le formazioni ufficiali di Svizzera-Colombia

Prima da titolare per Jashari al Mondiale: le formazioni ufficiali di Svizzera-ColombiaMilanNews.it
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Oggi alle 21:00News
di Lorenzo De Angelis
Prima da titolare per Ardon Jashari al Mondiale con la Svizzera: le formazioni ufficiali della sfida tra gli elvetici e la Colombia

Prima da titolare a questo Mondiale per Ardon Jashari con la Svizzera. Il CT Raskin ha infatti deciso di dare fiducia al centrocampista del Milan per questo ottavo di finale. Di seguito le formazioni ufficiali di Svizzera-Colombia

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Jashari; Ndoye, Ebolo, Rieder. Ct: Murat Yakin

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Arias, Puerta, Lerma; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz. Ct: Nestor Lorenzo