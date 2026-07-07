Piantanida su Massara alla Juve: "I tifosi del Milan per dire avrebbero sognato una dirigenza del genere"

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Su TMW Radio, Franco Piantanida ha tirato in ballo il Milan parlando di Massara alla Juve: "È il meglio che la Juventus poteva fare. Il Milan..."

Dopo l'arrivo a Milano nel pomeriggio di ieri e le tappe a Casa Milan e allo stadio di San Siro, Ruben Amorim ha mosso i primi passi della sua esperienza sulla panchina rossonera. Il tecnico ha fatto visita anche al centro sportivo, dove lunedì riprenderanno gli allenamenti. Domani l'ex allenatore di Sporting Lisbona e Manchester United verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa.

Ad attenderlo oggi invece c'era Gerry Cardinale, proprietario del club, che ha voluto dare personalmente il benvenuto al nuovo allenatore. Una presenza che conferma la volontà del numero uno di RedBird di seguire il Milan con maggiore continuità rispetto al recente passato. Cardinale ha introdotto Amorim dicendo semplicemente: "Lui è il nostro nuovo allenatore".

Nel frattempo su TMW Radio, Franco Piantanida ha tirato in ballo il Milan parlando di Massara alla Juve: "È il meglio che la Juventus poteva fare in questo momento. I tifosi del Milan per dire avrebbero sognato una dirigenza del genere".