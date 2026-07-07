Orsato nuovo designatore: la squadra completa della CAN A-B
L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le nomine dei responsabili dei diversi comitati arbitrali. In altre parole sono stati nominati i designatori, organi tecnici, di CAN, CAN C, CAN D, CAI, CON, CAN 5 ELITE, CAN 5 e CON 5. Ovviamente la notizia più rilevante e attesa era quella riguardante il nome del nuovo responsabile arbitrale di Serie A e Serie B (CAN): è stato nominato, come già si ipotizzava da diverse settimane, l'ex arbitro internazionale Daniele Orsato.
DANIELE ORSATO NUOVO DESIGNATORE DI SERIE A E B: LA SQUADRA
Daniele Orsato, arbitro della Sezione di Schio, in Serie A per 18 anni e molto considerato a livello internazionale, succede a Gianluca Rocchi, designatore uscente. Nell'ultima stagione sportiva Orsato ha ricoperto il ruolo di organo tecnico di Serie C, dunque il secondo livello dopo la CAN nel calcio italiano. Al suo fianco ci saranno una serie di collaboratori, i componenti: Luca Banti della sezione di Livorno, Ciro Carbone della sezione di Napoli, Gabriele Gava della sezione di Conegliano, Alessandro Giallatini della sezione di Roma 2 e Antonio Danilo Giannoccaro della sezione di Lecce.
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