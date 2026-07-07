Il Milan chiude Gila, Fabrizio Romano: "Non avrebbe accettato altre proposte durante questo mercato estivo"

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Fabrizio Romano racconta un retroscena sul passaggio di Mario Gila al Milan: il difensore voleva solo i rossoneri e non avrebbe accettato altro

Il Milan per chiude per Mario Gila e porta a Milanello il secondo profilo apprezzato da Ruben Amorim dopo il colpo Gonçalo Ramos. Fabrizio Romano racconta che lo spagnolo aveva dato la sua parola ai rossoneri e non avrebbe accettato altre soluzioni durante l'estate.

GILA VOLEVA SOLO IL MILAN, IL RETROSCENA

“Il Milan piazza il colpo Mario Gila. Le operazioni non è che saltano se non si chiudono subito, ci vuole anche cautela e freddezza. E l’affare Mario Gila è stato indirizzato la scorsa settimana: il giocatore ha preso una decisione molto chiara nonostante le tante chiamate ricevute. Appena è arrivato il Milan ha sgomberato il campo da equivoci: ha scelto il Milan. Un contratto importante da 5 anni, ambizione di tornare in Champions League e tornare a vincere dei titoli. Tanti fattori che hanno portato Gila a fare una scelta precisa: “voglio il Milan”. Gila l’ha comunicato direttamente anche alla Lazio, il presidente Lotito era stato informato, il messaggio di Gila è stato un messaggio onesto e chiaro. Non avrebbe accettato durante questo mercato estivo altre proposte. Per la Lazio si era a fronte di incassare 30 milioni, di cui poi il 50% va al Real Madrid, oppure perdere il giocatore a parametro zero con grande probabilità. Si rischiava di perdere Gila a zero e avere un giocatore scontento: sarebbe stata una sconfitta per tutti. Invece la Lazio accetta. Lotito partiva da 30 milioni, non avrebbe accettato 22-23, e si è chiuso con una valutazione totale da 30 milioni di euro. Gila è stato molto onesto con la Lazio, ha scelto il Milan, e diventa il secondo colpo a disposizione di Ruben Amorim dopo Gonçalo Ramos, arrivato per 74 milioni. Quindi già una spesa ben oltre i 100 milioni di euro che dimostra le ambizioni rossonere sul mercato”.