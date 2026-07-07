News MN - Amorim, primo contatto con il mondo Milan. Nuove regole e non solo in vista del raduno

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Primo contatto con Milanello per Ruben Amorim, accolto da Gerry Cardinale. Il portoghese ha dato le prime regole organizzative e non solo

Nel corso della mattinata odierna, Ruben Amorim è stato accompagnato dalla struttura organizzativa del Milan a visionare alcune case a Milano con lo scopo di avere una sua base logistica che sia extra Milanello o hotel. Durante la visita al centro sportivo, guidato da Gerry Cardinale, ha fatto la conoscenza dei dipendenti di Milanello e ha iniziato a dare le prime regole organizzative. In più ha già espresso la sua ferma volontà di voler imparare al più presto l’italiano, per poter comunicare al meglio con giocatori, media e dipendenti del club.

Novità per il ritiro: i giocatori non dormiranno presso il centro sportivo al termine degli allenamenti, ma saranno liberi di poter tornare a casa. Sarà fondamentale il rispetto degli orari, con la prima convocazione che è prevista per lunedì mattina a colazione. I giocatori, nella giornata di domenica, sosterranno le canoniche visite mediche pre raduno in una struttura medica esterna e poi torneranno a casa.

Il programma di lunedì prevede una prima seduta di allenamento al mattino, che sarà a porte chiuse, mentre nel pomeriggio, attorno alle 18, ci sarà il consueto allenamento sul campo esterno di Milanello, visibile ai tifosi.

di Pietro Mazzara.