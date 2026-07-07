Impallomeni sul futuro di Leao: "Potrebbe dare una mano alla Juve o alla Roma"

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Su TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Rafa Leao: "Io ci farei un pensierino dopo averlo visto al Mondiale"

Dopo essere arrivato a Milano nel primo pomeriggio di ieri e aver visitato Casa Milan e lo stadio di San Siro, Ruben Amorim ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura in rossonero. Il nuovo allenatore ha raggiunto anche il centro sportivo in vista della ripresa degli allenamenti, programmata per lunedì prossimo. Domani l'ex tecnico di Sporting Lisbona e Manchester United verrà ufficialmente ai giornalisti.

Ad accoglierlo oggi c'era il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, presente per dare il benvenuto al nuovo tecnico. La presenza del numero uno di RedBird conferma la volontà di seguire il club più da vicino rispetto agli ultimi anni, quando aveva lasciato maggiore autonomia alla dirigenza. Cardinale ha aperto la presentazione con poche parole: "Lui è il nostro nuovo allenatore".

Intanto su TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Rafa Leao: "Io ci farei un pensierino dopo averlo visto al Mondiale. Con quegli strappi potrebbe dare una mano alla Juventus o alla Roma se messo nelle giuste condizioni".