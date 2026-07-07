Amichevoli Milan: DAZN trasmetterà la gara contro il Celtic e il derby di Milano in Australia
Il Milan ha in programma quattro amichevoli estive:
25 luglio, Celtic-Milan - Celtic Park, Glasgow (Scozia)
5 agosto, Milan-Inter - Optus Stadium, Perth (Australia)
8 agosto, Chelsea-Milan - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia)
15 agosto, Milan-Manchester United - Tarczynski Stadium, Breslavia (Polonia)
Due di queste, vale a dire l'amichevole in casa del Cletic e il derby di Milano in Australia, verranno trasmesse in diretta da DAZN: "L’esordio del Milan è in programma il 25 luglio (orario da definire) al Celtic Park di Glasgow contro il Celtic - scrive il sito di DAZN -. Per il club sarà il primo appuntamento dell’estate rossonera e il debutto della squadra di Rúben Amorim in un calendario di amichevoli che la accompagnerà verso l’inizio della stagione ufficiale. Ad arricchire il calendario estivo ci saranno due delle sfide più attese della preseason, entrambe in programma alle ore 13. In Australia, il 5 agosto Milan e Inter porteranno all’estero il fascino del Derby di Milano. L'8 agosto sarà invece la volta di Juventus e Inter , che rinnoveranno una sfida storica capace di conservare intatto il proprio prestigio anche nel contesto della preparazione estiva".
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