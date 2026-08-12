Serie A Women’s Cup, date e ora della seconda giornata: ecco quando si giocherà Milan-Como 1907
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Sono stati annunciati date e orari della seconda giornata di Serie A Women’s Cup. Milan-Como 1907 si giocherà sabato 29 agosto
Il sito della FIGC riporta date e orari della seconda giornata di Serie A Women’s Cup: "Ufficiali le date e gli orari della seconda giornata di Serie A Women’s Cup, al via nel weekend tra venerdì 21 e domenica 23 agosto. Una seconda giornata distribuita tra sabato 29 e domenica 30 agosto e che arriverà in mezzo alle gare di andata (26 agosto) e ritorno (2 settembre) del terzo turno preliminare di UEFA Women’s Champions League, decisivo per l’accesso alla League Phase, con Juventus e Inter impegnate rispettivamente contro St.Polten e Wolfsburg.
SERIE A WOMEN’S CUP – SECONDA GIORNATA
Girone A
Domenica 30 agosto, ore 18 Inter-Napoli Women (YouTube Serie A Women)
Domenica 30 agosto, ore 18 Lazio-Parma (YouTube Serie A Women)
Girone B
Domenica 30 agosto, ore 18 Roma-Sassuolo (Sky Sport e NOW)
Domenica 30 agosto, ore 20.30 Fiorentina-Ternana Women (YouTube Serie A Women)
Girone C
Sabato 29 agosto, ore 18 Juventus-Como Women (YouTube Serie A Women)
Sabato 29 agosto, ore 20.30 Milan-Como 1907 (Sky Sport e NOW)
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