Serie A Women’s Cup, date e ora della seconda giornata: ecco quando si giocherà Milan-Como 1907

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Sono stati annunciati date e orari della seconda giornata di Serie A Women’s Cup. Milan-Como 1907 si giocherà sabato 29 agosto

Il sito della FIGC riporta date e orari della seconda giornata di Serie A Women’s Cup: "Ufficiali le date e gli orari della seconda giornata di Serie A Women’s Cup, al via nel weekend tra venerdì 21 e domenica 23 agosto. Una seconda giornata distribuita tra sabato 29 e domenica 30 agosto e che arriverà in mezzo alle gare di andata (26 agosto) e ritorno (2 settembre) del terzo turno preliminare di UEFA Women’s Champions League, decisivo per l’accesso alla League Phase, con Juventus e Inter impegnate rispettivamente contro St.Polten e Wolfsburg.

SERIE A WOMEN’S CUP – SECONDA GIORNATA

Girone A

Domenica 30 agosto, ore 18 Inter-Napoli Women (YouTube Serie A Women)

Domenica 30 agosto, ore 18 Lazio-Parma (YouTube Serie A Women)

Domenica 30 agosto, ore 18 Roma-Sassuolo (Sky Sport e NOW)Domenica 30 agosto, ore 20.30 Fiorentina-Ternana Women (YouTube Serie A Women)Sabato 29 agosto, ore 18 Juventus-Como Women (YouTube Serie A Women)