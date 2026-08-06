Milan Women, ceduta Chanté-Mary Dompig alla Napoli Women

Milan Women, ceduta Chanté-Mary Dompig alla Napoli WomenMilanNews.it
Ieri alle 12:10MILAN FEMMINILE
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Chanté-Mary Dompig alla Napoli Women.

Il Club ringrazia Chanté per l'impegno profuso e le augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.