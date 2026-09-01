Milan Femminile, il calendario delle rossonere nel mese di settembre

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Il calendario del Milan Femminile della coach Suzanne Bakker per il mese di settembre

Anche la stagione del Milan Femminile è ripresa a ranghi serrati e in questo mese di settembre ci saranno tanti appuntamenti. Le ragazze di Suzanne Bakker si giocano contro la Juventus l'accesso alle semifinali di Serie A Women's Cup dopo il pareggio con il Como Women e la vittoria con il Como 1907. Poi, sempre contro il Como 1907, la prima gara del campionato nel weekend del 27 settembre.

MILAN FEMMINILE, IL CALENDARIO DI SETTEMBRE

- 3ª giornata Serie A Women's Cup, Juventus-Milan, domenica 6 settembre alle 12.30 (Sky/NOW) - Stadio Comunale "Lamarmora-Pozzo", Biella

- In caso di passaggio del turno, le Semifinali saranno nel weekend del 12-13 settembre e la Finale nel fine settimana successivo, il 19-20 settembre.

- 1ª giornata Serie A Women, Como 1907-Milan, 26 o 27 settembre (DAZN, ev. Raisport) - Centro sportivo SNEF Lambrone, Erba (CO) - data e orario da definire