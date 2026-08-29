Milan Femminile, Kayleigh Van Dooren ceduta alla Roma

Milan Femminile, Kayleigh Van Dooren ceduta alla Roma
Oggi alle 21:37MILAN FEMMINILE
di Lorenzo De Angelis
fonte acmilan.com
Ufficiale la cessione della centrocampista alla AS Roma

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Kayleigh Van Dooren alla AS Roma.

Il Club ringrazia Kayleigh per l'impegno profuso e le augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.