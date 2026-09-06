Il Milan Femminile perde con la Juve ed è eliminato dalla Serie A Women's Cup
Serviva un'impresa al Milan Femminile per ottenere il pass per le semifinali di Serie A Women's Cup. Purtroppo questa non è arrivata. Le rossonere della Coach Suzanne Bakker hanno alzato bandiera bianca al cospetto della Juventus, non senza dar battaglia e provarci fino alla fine. Le bianconere hanno conquistato una vittoria di misura per 1-0 con una rete a opera di Capeta al minuto numero 78. Ora la testa delle rossonere si può concentrare tutta sull'inizio del campionato di Serie A Women previsto sabato 26 settembre in trasferta contro il Como 1907.
IL TABELLINO
JUVENTUS-MILAN 1-0
JUVENTUS (4-2-3-1): Rusek; Lenzini, Rosucci, Salvai; Pinto (38'st Khelifi), Schatzer, Pavan (1'st Godø), Carbonell; Chiba (27'st Noordman), Redondo (27'st Capeta), Serturini (14'st Mece). A disp.: De Jong, Mallardi; D’Auria, Sylla; Viljamaa. All.: Guerrero.
MILAN (4-3-3): Estévez; Keijzer, Sorelli, Piga (34'st Sesay), Nevado; Kamczyk, Mascarello (34'st Park), Grimshaw; Kyvåg (26'st Renzotti), Kanutte, Stokić. A disp.: Kryukova, Rainey; Bonanomi, De Sanders. All.: Bakker.
Arbitro: Restaldo di Ivrea.
Gol: 33'st Capeta (J).
Ammonite: 33' Kamczyk (M), 30'st Piga (M).
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