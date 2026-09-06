Milan Femminile, Bakker: "La strada è quella giusta"

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Il commento della coach di Milan Femminile Bakker che guarda il bicchiere mezzo pieno dopo l'eliminazione dalla Serie A Women's Cup

Il Milan Femminile cede il passo alla Juventus per 1-0 e viene eliminato dalla Serie A Women's Cup, torneo che apre la stagione. Le rossonere avevano bisogno di una vittora ma la coach Suzanne Bakker a fine partita guarda soprattutto il bicchiere mezzo pieno come riportato dalle dichiarazioni pubblicate sul sito rossonero: "Penso che abbiamo disputato un grandissimo primo tempo, creando opportunità. Nella ripresa abbiamo fatto meno, e dopo il loro gol per qualificarci avremmo dovuto segnare due volte: qualcosa di molto difficile. Negli scontri diretti l'importante è fare gol, ma abbiamo creato più occasioni di loro e questo mi rende orgogliosa per come stiamo giocando e creando. Loro hanno segnato in ripartenza su un nostro calcio d'angolo".

Continua e poi conclude l'allenatrice del Milan Suzanne Bakker: "Credo che quando crei tante occasioni il gol prima o poi arriva, il loro portiere ha fatto diverse grandi parate, ma la strada è quella giusta. Dobbiamo continuare così, lavorando duramente ogni giorno come si è visto oggi in campo. Rispetto a due settimane fa siamo una squadra totalmente diversa in positivo, vogliamo dimostrare ai nostri tifosi di essere un Milan coraggioso, aggressivo e propositivo".