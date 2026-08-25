Europa League 2026-2027: ecco le date della fase a campionato

Europa League 2026-2027: ecco le date della fase a campionatoMilanNews.it
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 20:48News
di Enrico Ferrazzi
Il sito dell'UEFA riporta le date della fase a campionato dell'Europa League 2026-2027, competizione a cui parteciperà anche il Milan

Il sito ufficiale della UEFA riporta come funzionerà il sorteggio della fase a campionato dell'Europa League 2026-2027, competizione a cui parteciperà anche il Milan di Ruben Amorim

Quali squadre partecipano ai sorteggi delle fase campionato dell'Europa League?
Al sorteggio partecipano 36 squadre. Al sorteggio dell'Europa League prendono parte le 13 qualificate di diritto, le 12 vincitrici degli spareggi, le quattro provenienti dal terzo turno di qualificazione (percorso Piazzate) di Champions League e le sette perdenti degli spareggi di Champions League. Le squadre dell’Europa League saranno sorteggiate per affrontare otto avversari diversi nella fase campionato.

Quando si giocano le partite della fase campionato dell'Europa League 2026/27?
Giornata 1: 16/17 settembre 2026
Giornata 2: 15 ottobre 2026
Giornata 3: 22 ottobre 2026
Giornata 4: 5 novembre 2026
Giornata 5: 26 novembre 2026
Giornata 6: 10 dicembre 2026
Giornata 7: 21 gennaio 2027
Giornata 8: 28 gennaio 2027