MN - Cardinale finalmente vicino alla squadra, Russo (DAZN): "E' un bellissimo messaggio di supporto al gruppo"

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Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, il giornalista e conduttore televisivo di DAZN Marco Russo ha toccato diversi temi interessanti sull'attualità rossonera. Dalle idee di Amorim alla favola di Cissè, passando dai retroscena di Torino-Milan.

Ecco diversi interessanti estratti della sua intervista a MilanNews.it

Cosa fare sul mercato

"E' un Milan ancora incompleto, serve un giocatore per reparto. Almeno un altro difensore più tecnico, cosa che oggi Amorim non ha eccetto Gila. Lì mi aspetto un innesto. Anche a centrocampo il Milan rischia di essere corto se Rabiot dovesse giocare più avanti. Poi bisogna capire che tipo di incursore il Milan cerca sulla trequarti, se simile a Rabiot o più simile a Pulisic, e quindi più offensivo. La stagione è lunga, ma anche in attacco Ramos e Camarda possono bastare? Non lo so".

Cardinale vicino alla squadra

"Un bel messaggio vedere Cardinale a Torino a bordocampo. Lui sta dando seguito a ciò che ha dichiarato nella prima conferenza stampa stagionale, almeno ci sta mettendo la faccia. Questo è chiaro che non è garanzia di successo. Molto meglio avere una proprietà al tuo fianco che non averla, è un qualcosa che ti da più motivazioni. Di sicuro ci vedo solo elementi positivi in questo".