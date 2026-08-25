Sabatini soddisfatto: “Amorim mi è piaciuto, le cose che ha sbagliato le ha corrette”

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Sabatini commenta Torino-Milan 1-2.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la vittoria dei rossoneri ai danni del Torino per 2-1. Queste le sue parole.

"Parliamoci chiaro, a me Amorim è piaciuto anche nelle cose che ha sbagliato, soprattutto nelle cose che ha sbagliato, perché le ha corrette nel secondo tempo e lì ha vinto la partita e poi perché ha avuto il coraggio alla prima di campionato vinta contro il Toro 2-1, un risultato molto significativo che porta anche entusiasmo a tutto l'ambiente rossonero, di schierare un giovane come Cisse".