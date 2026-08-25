Sabatini soddisfatto: “Amorim mi è piaciuto, le cose che ha sbagliato le ha corrette”
MilanNews.it
Sabatini commenta Torino-Milan 1-2.
Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la vittoria dei rossoneri ai danni del Torino per 2-1. Queste le sue parole.
"Parliamoci chiaro, a me Amorim è piaciuto anche nelle cose che ha sbagliato, soprattutto nelle cose che ha sbagliato, perché le ha corrette nel secondo tempo e lì ha vinto la partita e poi perché ha avuto il coraggio alla prima di campionato vinta contro il Toro 2-1, un risultato molto significativo che porta anche entusiasmo a tutto l'ambiente rossonero, di schierare un giovane come Cisse".
Pubblicità
News
Primo PianoDue acquisti per completare l'opera. C'è un giocatore assurdo. Amorim ha già capito tutto...di Antonio Vitiello
Le più lette
3 Pellegatti non ci sta: "Tutti dicono che le altre squadre hanno grandi panchine, ma il Milan ieri aveva Saelemaekers, Modric, Rabiot, Pulisic e Moreira fuori"
4 Romano e Moretto: “Grande amicizia tra Cardinale e proprietario dell’Aston Villa. Non c’è ancora una trattativa tra il club e Leao”
21/08 Daniele Orsato inaugura la sua era da designatore arbitrale con una nuova interpretazione sulle spinte in Serie A
Primo Piano
CalciomercatoFuturo Leao: per l'Aston Villa costa troppo e al Tottenham non tutti sono d'accordo sul suo profilo. E se il Milan non abbassa la sua richiesta...
CalciomercatoUna settimana alla chiusura del mercato: cosa deve ancora fare il Milan in entrata e in uscita?
Primo PianoESCLUSIVA MN - Russo (DAZN): "Amorim ha portato una cultura nuova, ci vuole tempo. Cissè ragazzo da seguire, bello vedere Cardinale vicino alla squadra"
Pietro MazzaraPrimo PianoPrimi vagiti per il Milan di Amorim, ma serve ancora il mercato in entrata. Nkunku ai saluti. Le situazioni di Tomori, Ricci, Fofana e Leao
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com