Al via i Campionati Nazionali SGS: il 30 agosto si parte con l'Under 18 Professionisti

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Domenica 30 agosto si alzerà il sipario sui Campionati Nazionali maschili, organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico

Come riporta il sito della FIGC, il 30 agosto si alzerà il sipario sui Campionati Nazionali maschili, organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, con l’Under 18 Professionisti: "Il calcio d’inizio della nuova stagione si avvicina. Domenica 30 agosto si alzerà il sipario sui Campionati Nazionali maschili, organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, con l’Under 18 Professionisti pronta ad aprire le danze. Poi, a settembre, sarà la volta di tutte le altre categorie: l’Under 17 Serie A e B il 6, l’Under 16 e l’Under 15 Serie A e B e l’Under 17 e l’Under 15 Serie C il 13, e infine l’Under 16 Serie C il 27. Un calendario fitto, migliaia di giovani calciatori e nuove sfide nella corsa verso gli scudetti di categoria. Sette campionati, formule diverse e campioni in carica chiamati a difendere il titolo, ma anche novità, ritorni e debutti storici. Su tutti, quelli della Juventus, che debutterà nell’Under 18 Professionisti, nell’Under 16 e nell’Under 15 Serie C.

UNDER 18 PROFESSIONISTI

Il campionato inizierà nel weekend, con 20 società partecipanti, una in più rispetto alla passata stagione: esce la Cremonese, entrano la Juventus e il Como, entrambe alla prima storica partecipazione. Al via ci saranno 18 club di Serie A (Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Parma, Roma, Sassuolo e Torino) e due di Serie B (Cesena e Hellas Verona), inseriti in un unico girone eliminatorio. La categoria è riservata ai calciatori classe 2009, con la possibilità di schierare fino a tre fuori quota nati nel 2008.

La strada verso il tricolore passa da una classifica che premierà le prime due, qualificate direttamente alla fase finale a 4. Dalla terza alla sesta, invece, spazio ai play-off, che si disputeranno in gara unica sul campo della squadra meglio piazzata, per assegnare gli ultimi due posti nelle semifinali. Anche queste ultime si disputeranno in gara secca in campo neutro, proprio come la finale.

A difendere il titolo sarà l’Inter, protagonista lo scorso 13 giugno al ‘Dino Manuzzi’ di Cesena: i nerazzurri di Simone Fautario – nuovo allenatore dell’Under 17 dell’Atalanta – superarono il Bologna per 3-0 in finale, conquistando il primo titolo della loro storia nella categoria. I campioni d’Italia ripartiranno con Paolo Hernán Dellafiore, promosso dall’Under 17, e debutteranno in casa contro il Monza, sperando di emulare l’esordio della Prima Squadra in Serie A di tre giorni fa (Inter-Monza 4-1, 22 agosto).

Girone eliminatorio: Atalanta, Bologna, Cagliari, Cesena, Como, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Parma, Roma, Sassuolo, Torino

Data di inizio: domenica 30 agosto

Campione in carica: Inter

UNDER 17 SERIE A E B

Una settimana più tardi, domenica 6 settembre, sarà la volta dell’Under 17 Serie A e B. Il copione resta consolidato: 40 società, 20 di Serie A e 20 di Serie B, suddivise in tre gironi. Due raggruppamenti, A e B, saranno composti da 13 squadre, mentre il C ne comprenderà 14.

Le prime due di ogni gruppo voleranno direttamente ai quarti di finale. Le terze e le quarte classificate, insieme alle due migliori quinte, si contenderanno nei play-off gli ultimi due posti disponibili. I quarti saranno giocati con formula di andata e ritorno, mentre la fase finale a 4 – semifinali e finale – si disputerà in gara unica, in campo neutro.

Il titolo è nelle mani dell’Empoli. Lo scorso 25 giugno la formazione di Lorenzo Tonelli, confermato alla guida dei toscani, travolse la Juventus per 4-0 in finale al ‘Dino Manuzzi’ di Cesena, conquistando il primo storico scudetto nella categoria, dopo quattro finali perse (2011/2012, 2012/2013, 2014/2015 e 2023/2024), da quando il campionato è riservato alle sole società di Serie A e B. I campioni in carica, inseriti nel Girone C, ripartiranno in casa contro il Catanzaro.

Gironi eliminatori

Girone A (13 squadre): Bologna, Carrarese, Cesena, Cremonese, Genoa, Juventus, Modena, Parma, Pisa, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Virtus Entella

Girone B (13 squadre): Atalanta, Cagliari, Como, Hellas Verona, Inter, Mantova, Milan, Monza, Padova, Südtirol, Udinese, Venezia, Vicenza

Girone C (14 squadre): Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Juve Stabia, Lazio, Lecce, Napoli, Palermo, Roma

Data di inizio: domenica 6 settembre

Campione in carica: Empoli

UNDER 16 SERIE A E B

Il 13 settembre, invece, sarà la volta dell’Under 16 Serie A e B, con le consuete 40 partecipanti: 20 di A e 20 di B, distribuite in due gironi da 13 squadre (A e B) e in un girone da 14 (C).

Le prime cinque classificate di ogni raggruppamento, più la sesta del Girone C, accederanno alla fase a eliminazione diretta: ottavi, quarti e semifinali si giocheranno con gare di andata e ritorno, mentre la finale assegnerà il titolo con una partita secca in campo neutro.

La squadra da battere è la Juventus di Alessandro Gridel, confermato in panchina. I bianconeri hanno conquistato il secondo titolo consecutivo nella categoria battendo l’Inter per 3-0 nella finale della passata stagione, andata in scena al ‘Tullo Morgagni’ di Forlì il 22 giugno scorso. Il cammino dei campioni d’Italia inizierà in casa contro la Carrarese.

Gironi eliminatori

Girone A (13 squadre): Bologna, Carrarese, Cesena, Cremonese, Genoa, Juventus, Modena, Parma, Pisa, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Virtus Entella

Girone B (13 squadre): Atalanta, Cagliari, Como, Hellas Verona, Inter, Mantova, Milan, Monza, Padova, Südtirol, Udinese, Venezia, Vicenza

Girone C (14 squadre): Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Juve Stabia, Lazio, Lecce, Napoli, Palermo, Roma

Data di inizio: domenica 13 settembre

Campione in carica: Juventus

UNDER 15 SERIE A E B

Stessa data di partenza, il 13 settembre, e stessa struttura per l’Under 15 Serie A e B: 40 club, 20 di A e 20 di B, divisi in tre gironi. I gironi A e B sono composti da 13 squadre, mentre il Girone C da 14.

Le prime cinque classificate di ciascun gruppo e la sesta del Girone C accederanno alla fase a eliminazione diretta che, fatta eccezione per la finale, che si disputerà in gara unica e in campo neutro, sarà articolata dagli ottavi fino alle semifinali con partite di andata e ritorno.

Il tricolore è sulle maglie del Milan di Lorenzo Cresta, confermato alla guida dei rossoneri, che lo scorso 21 giugno hanno superato l’Empoli per 2-0 in finale al ‘Romeo Neri’ di Rimini, mettendo in bacheca il quarto scudetto di categoria dopo quelli del 1991/1992, 2009/2010 e 2021/2022. Il debutto dei campioni in carica sarà sul campo dell’Udinese.

Gironi eliminatori

Girone A (13 squadre): Bologna, Carrarese, Cesena, Cremonese, Genoa, Juventus, Modena, Parma, Pisa, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Virtus Entella

Girone B (13 squadre): Atalanta, Cagliari, Como, Hellas Verona, Inter, Mantova, Milan, Monza, Padova, Südtirol, Udinese, Venezia, Vicenza

Girone C (14 squadre): Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Juve Stabia, Lazio, Lecce, Napoli, Palermo, Roma

Data di inizio: domenica 13 settembre

Campione in carica: Milan