Europa League, venerdì i sorteggi della fase campionato: tutto quello che c'è da sapere

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Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio della fase a campionato dell'Europa League 2026-2027 in programma venerdì

Il sito ufficiale della UEFA riporta come funzionerà il sorteggio della fase campionato dell'Europa League 2026-2027, competizione a cui parteciperà anche il Milan di Ruben Amorim:

Quando sono i sorteggi delle fase campionato dell'Europa League?

I sorteggi delle fasi campionato di Europa League verranno effettuati venerdì 28 agosto alle ore 13:00 CET.

Quali squadre partecipano ai sorteggi delle fase campionato dell'Europa League?

Al sorteggio partecipano 36 squadre. Al sorteggio dell'Europa League prendono parte le 13 qualificate di diritto, le 12 vincitrici degli spareggi, le quattro provenienti dal terzo turno di qualificazione (percorso Piazzate) di Champions League e le sette perdenti degli spareggi di Champions League.

Le squadre dell’Europa League saranno sorteggiate per affrontare otto avversari diversi nella fase campionato.

Cosa succede dopo i sorteggi?

Il calendario della fase campionato dell'Europa League saranno comunicati entro domenica 30 agosto. La UEFA pubblicherà un avviso sui propri canali social poco prima della pubblicazione dei calendari di ciascuna competizione per annunciarne l’imminente pubblicazione.

Come funziona la fase campionato dell'Europa League?

A partire dalla stagione 2024/25, tutte e tre le competizioni prevedono un’unica fase campionato a 36 squadre. In Champions League ed Europa League, ogni squadra affronta otto squadre diverse (quattro partite in casa e quattro in trasferta); nella Conference League, ogni club affronta sei squadre diverse (tre in casa e tre in trasferta). In tutte e tre le competizioni, le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si classificano dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi della fase a eliminazione diretta, i cui vincitori accederanno agli ottavi di finale. Da quel momento in poi si giocherà la classica fase a eliminazione diretta. Le squadre che si classificheranno dal 25° posto in giù nella fase campionato di tutte e tre le competizioni, saranno eliminate dalle competizioni europee, senza possibilità di accedere ad altri tornei per la stagione in corso.

Quando si giocano le partite della fase campionato dell'Europa League 2026/27?

Giornata 1: 16/17 settembre 2026

Giornata 2: 15 ottobre 2026

Giornata 3: 22 ottobre 2026

Giornata 4: 5 novembre 2026

Giornata 5: 26 novembre 2026

Giornata 6: 10 dicembre 2026

Giornata 7: 21 gennaio 2027

Giornata 8: 28 gennaio 2027