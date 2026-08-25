M.Orlando impressionato dal Milan contro il Torino: "Ha dimostrato di avere una bella idea di gioco"

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L'ex giocatore Massimo Orlando ha raccontato di essere rimasto impressionato dalla prestazione del Milan contro il Torino

Intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, l'ex calciatore Massimo Orlando ha commentato così la vittoria del Milan contro il Torino nel match valido per la prima giornata di Serie A:

Che risposte ha dato il Milan contro il Torino?

"Mi ha impressionato, anche se il Torino in questo momento ha pochi valori. Spero per Abate che gli venga fatta ancora campagna acquisti, perché altrimenti faticherà. II Milan però ha dimostrato di avere una bella idea di gioco e mi è piaciuto".

TABELLINO TORINO-MILAN 1-2

Marcatori: 64’ Cissè, 67’ Rabiot, 90’+3 Adams.

LE FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Coco, Ismajli, Comuzzo (dal 85’ Kulenović); Pedersen (dal 70’ Fortini), Fitz-Jim, Gineitis, Cacciamani (dal 81’ Aboukhlal); Vlašić, Casadei (dal 70’ Adams); Simeone (dal 70’ Njie). A disp.: Paleari, Siviero; Biraghi, Dembélé, Pellini, İlkhan, Luongo, Oristanio, Zapata. All.: Abate.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (dal 76’ Gabbia), De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari (dal 57’ Modric), Estupiñan (dal 66’ Bartesaghi); Loftus-Cheek (dal 57’ Rabiot), Cissè (dal 64’ Saelemaekers); Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, F. Terracciano; Comotto, Moreira, Pulisic, Ricci; Camarda. All.: Amorim.

Arbitro: Zufferli di Udine

Ammoniti: 53’ Loftus-Cheek.