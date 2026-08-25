Garbo sorpreso dal Milan: "Non mi aspettavo che la squadra fosse così avanti nella concezione di calcio di Amorim
Il giornalista Daniele Garbo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio di Tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole sul Milan che all'esordio in campionato ha battuto 2-1 il Torino grazie alle reti di Alphadjo Cissé e di Adrien Rabiot:
Che segnali hai visto dal Milan?
"Non mi aspettavo che la squadra fosse così avanti nella concezione di calcio di Amorim. II portoghese mi è piaciuto molto, sia comunicativamente che per il gioco proposto. Ha saputo dare un'identità precisa al gruppo e non me l'aspettavo, posto che la gara è stata decisa dagli ingressi in campo di Rabiot e di Modric".
AMORIM COMMENTA LA VITTORIA DI TORINO
Dopo la partita, Ruben Amorim ha commentato così in conferenza stampa la prestazione della sua squadra: "Ogni allenatore ha un'idea di gioco diverso: non ce n'è una giusta o sbagliata, c'è la vittoria o l anon vittoria. Noi vogliamo controllare il pallone. Lo abbiamo fatto bene nel primo tempo. Poi dobbiamo farlo meglio, dobbiamo uccidere la partita. Siamo arrivati a questa partita senza fare chissà quante partite o con tanti giocatori con pochi minuti. Rabiot è arrivato da poco, Modric non è nelle migliori condizioni. Ci sta aver fatto 75 minuti alla grande alla prima partita della stagione".
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