Un Maldini l'ultimo prima di Cissé: era stato Daniel l'ultimo rossonero a segnare all'esordio col Milan

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L’ultimo giocatore italiano a segnare al suo primo match da titolare con la maglia del Milan in Serie A era stato Daniel Maldini.

Prima di Alphadjo Cissé, l’ultimo giocatore italiano a segnare al suo primo match da titolare con la maglia del Milan in Serie A era stato Daniel Maldini, il 25 settembre 2021, contro lo Spezia. Lo riporta Opta.

LA DEDICA DI CISSE

Un buonissimo Milan vince alla prima in campionato e lo fa per 2-1 in casa del Torino grazie a Cissè e Adrien Rabiot. I rossoneri di mister Ruben Amorim giocano un match di dominio contro i granata dell'ex rossonero Ignazio Abate ma senza rendersi particolarmente pericolosi nel primo tempo. Nella ripresa invece, la musica è ben diversa: entrano Modric e Rabiot e il Milan cambia subito faccia. Il francese serve l'assist a Cissé che sblocca la gara e dopo 3' è proprio Rabiot a raddoppiare con un bel tap-in su cross dalla destra di Samuel Chukwueze, uno dei migliori in campo. Nel recupero accorcia Adams ma non basta. Primi tre punti per Amorim e per il suo nuovo Milan.

A fine partita, ai microfoni di Sky Sport ha commentato così Alpadhijo Cissè, protagonista di un super gol alla sua prima partita in rossonero:

"E' stato un bel momento, sono contento del gol e soprattutto della vittoria. Voglio dedicare la rete alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino durante l'infortunio. Mi hanno fatto piacere le parole di Amorim".