MN - Russo sul mercato del Milan: "Squadra ancora incompleta, serve un giocatore per reparto"

vedi letture

Marco Russo ha toccato diversi temi interessanti sull'attualità rossonera. Dalle idee di Amorim alla favola di Cissè, un estratto delle sue parole

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, il giornalista e conduttore televisivo di DAZN Marco Russo ha toccato diversi temi interessanti sull'attualità rossonera. Dalle idee di Amorim alla favola di Cissè, passando dai retroscena di Torino-Milan. Ecco diversi interessanti estratti della sua intervista a MilanNews.it

Cosa fare sul mercato

"E' un Milan ancora incompleto, serve un giocatore per reparto. Almeno un altro difensore più tecnico, cosa che oggi Amorim non ha eccetto Gila. Lì mi aspetto un innesto. Anche a centrocampo il Milan rischia di essere corto se Rabiot dovesse giocare più avanti. Poi bisogna capire che tipo di incursore il Milan cerca sulla trequarti, se simile a Rabiot o più simile a Pulisic, e quindi più offensivo. La stagione è lunga, ma anche in attacco Ramos e Camarda possono bastare? Non lo so".

"Cissè? E' un ragazzo tutto da seguire. L'anno scorso fino al suo infortunio al Catanzaro ha fatto benissimo, perchè è un giocatore che ha i colpi, anche da fermo o con conclusioni dalla distanza. Contro il Torino mi ha stupito la sua sfrontatezza, zero paura, senza timore. Nel primo tempo è stato il faro del Milan, poi ha trovato un gol meraviglioso. I margini di crescita ci sono, e con Amorim noto una bella connessione. E' un Milan ancora incompleto, serve un giocatore per reparto. Almeno un altro difensore più tecnico, cosa che oggi Amorim non ha eccetto Gila. Lì mi aspetto un innesto. Anche a centrocampo il Milan rischia di essere corto se Rabiot dovesse giocare più avanti. Poi bisogna capire che tipo di incursore il Milan cerca sulla trequarti, se simile a Rabiot o più simile a Pulisic, e quindi più offensivo".