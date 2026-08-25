Ordine sul Milan di Torino: "Convincente per 2/3, ma il progetto di Amorim promette interessanti sviluppi"
Sulle pagine de Il Giornale, Franco Ordine ha commentato così la prestazione del Milan contro il Torino: "Il progetto, ambizioso, firmato da Amorim promette interessanti sviluppi ma nel frattempo il manufatto calcistico in costruzione a Milanello ha da essere completato. Ogni riferimento a potenziare il drappello dei difensori è voluto specie dopo gli affanni traditi negli ultimi 15′ di Torino che hanno ricordato il finale della passata stagione.
È questo l’esito della prima prova, convincente per 2/3: significa che il club deve ancora inserire a tempo pieno i reduci dal mondiale (Moreira e Pulisic dopo Modric e Rabiot già decisivi protagonisti) ma soprattutto deve definire meglio le gerarchie in alcuni ruoli-chiave e chiudere le trattative per l’uscita di esponenti rimasti fuori dal progetto (Nkunku a un passo dalla firma, seguiranno le partenze di Gimenez e di Tomori con Fofana verso l’Inghilterra)".
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