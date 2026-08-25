Capello positivo su Amorim: “I giocatori hanno assorbito le idee del tecnico, sono sulla strada giusta”
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Capello commenta la vittoria del Milan sul Torino.
Intervenuto a Calciomercato - L'Originale, Fabio Capello ha commentato la partita di domenica sera dei rossoneri contro il Torino
"Ho visto le idee di Amorim in campo per 75 minuti, nella prima parte ho visto le idee ma poca pericolosità, poi quando sono entrati Rabiot e Modric la partita è cambiata. Poi ad un quarto d'ora dalla fine il Torino ha avuto 4 palle gol e questo dimostra che c'è tanto da lavorare. Il Milan deve lavorare su questo, l'idea di giocare in una certa maniera è stata assorbita dai giocatori e quindi ritengo che il Milan sia sulla strada giusta".
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