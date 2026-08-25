Estupinan dopo Torino-Milan: "Lavoro fantastico da parte di tutta la squadra. Continuiamo a macinare minuti"

Estupinan dopo Torino-Milan: "Lavoro fantastico da parte di tutta la squadra. Continuiamo a macinare minuti"MilanNews.it
© foto di Daniele Buffa
Oggi alle 14:24News
di Antonello Gioia
Pervis Estupinan, calciatore rossonero, ha celebrato con un post su Instagram la prima vittoria della stagione del Milan contro il Torino.

Il Milan ha vinto all'esordio in campionato per 1-2 contro il Torino, conquistato i primi tre punti del campionato. Pervis Estupinan, calciatore rossonero, ha celebrato con un post su Instagram la prima vittoria della stagione: "Lavoro fantastico da parte di tutta la squadra. Continuiamo a macinare minuti.

Grazie a tutti i nostri tifosi che ci hanno seguito a Torino. Forza Milan sempre!".