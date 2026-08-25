Messaggio social enigmatico di Leao: "Dio sta guidando tutto"
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Messaggio criptico sui social di Leao: è legato al suo futuro lontano da Milano?
Rafael Leao alimenta le voci di mercato con un messaggio pubblicato sui social: "God is directing this", traducibile in italiano con "Dio sta guidando tutto". Una frase breve ma significativa, che potrebbe essere letta anche in relazione al momento delicato che sta attraversando il portoghese.
Il suo futuro al Milan resta infatti in bilico e l'Aston Villa sta lavorando per capire la fattibilità dell'operazione. Non è possibile stabilire con certezza che il messaggio sia legato al mercato, ma il tempismo inevitabilmente alimenta le interpretazioni su un possibile trasferimento in Premier League.
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