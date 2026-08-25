Torino-Milan, caso Vlasic: per l’AIA era rigore, episodio giudicato “grigio”
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Torino-Milan, continuano le polemiche per il calcio di rigore non assegnato al Diavolo: per l'AIA il braccio di Vlasic era punibile
Continua a far discutere l'episodio che ha coinvolto Vlasic in Torino-Milan. In un primo momento la valutazione arbitrale era stata orientata sul non rigore, senza intervento del VAR. Nelle ore successive, però, all'inerno dell'AIA sarebbe maturata una lettura differente dopo un confronto con il designatore Daniele Orsato e il suo staff.
Il movimento di Vlasic, che allarca il bravvio destro opponendosi alla traiettoria del gtiro e aumentando il proprio volume del corpo, sarebbe stato considerato più compatibile con un calcio di rigore. L'episodio resta comunque catalogato come "grigio".
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