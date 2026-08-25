Zanetti ricorda il primo Cissè del Verona: "Era giovanissimo, ma si vedeva che aveva delle capacità tecniche superiori alla media"

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'ex allenatore del Verona Paolo Zanetti ha parlato di Alphadjo Cissè, giovane calciatore che si è messo in mostra domenica con il Milan

Intervistato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, l'ex allenatore del Verona Paolo Zanetti ha parlato di Alphadjo Cissè, ragazzo che ha avuto quando allenava gli scaligeri e che si è messo in mostra domenica nella vittoria del Milan sul Torino segnando addirittura un gol all'esordio assoluto in Serie A con la maglia del Diavolo: "Era giovanissimo, ma si vedeva che aveva delle capacità tecniche superiori alla media. Si è allenato insieme alla prima squadra per tutto l’anno e ha avuto la possibilità di esordire in un palcoscenico che meritava per la sua tecnica. Doveva ancora crescere dal punto di vista fisico e nella fase difensiva. Per questo è stato deciso di fargli fare un percorso che si è rivelato giusto per lui: a 19 anni è protagonista nel Milan e credo abbia ancora molti margini di miglioramento".

Cisse colpiva tutti per la grande personalità.

"A volte andava anche smussata. Un ricordo divertente: a fine allenamento quando eravamo in ritiro ci fermavamo a tirare le punizioni: su 5 tirate ne metteva 3-4 all’incrocio dei pali. Tutti i crismi per diventare protagonista sia al Milan che in Nazionale. L’exploit che ha fatto è nelle sue caratteristiche: ha un primo controllo di altissimo livello, si sa smarcare tra le linee. Al Milan sta giocando un po’ più esterno, però lui nasce più dentro al campo, come mezzala offensiva, trequartista o anche seconda punta. Dovrà lottare per essere titolare, perché gioca in una grande squadra, dove servono continuità e numeri. Ma penso abbia un futuro davanti di altissimo livello".