Comotto convince Amorim: il classe 2008 verso la permanenza in prima squadra

Comotto convince Amorim: il classe 2008 verso la permanenza in prima squadraMilanNews.it
© foto di Cristiano Mazzi
Oggi alle 11:00News
di Lorenzo De Angelis
Christian Comotto ha convinto Ruben Amorim: salvo sorprese il classe 2008 resterà al Milan per questa stagione

Salvo sorprese Christian Comotto resterà nella rosa del Milan a disposizione di Ruben Amorim. Il centrocampista classe 2008 avrebbe convinto il tecnico portoghese durante la preparazione estiva, guadagnandosi spazio all'interno del nuovo progetto tecnico rossonero. 

Una scelta significativa, soprattutto considerando la giovane età del giocatore, che potrebbe continuare il proprio percorso di crescita allenandosi stabilmente con la prima squadra. Amorim sembra quindi intenzionato a puntare anche sui talenti più promettenti del vivaio, e Comotto è uno dei profili che hanno maggiormente attirato la sua attenzione. 