Archiviata la prima giornata si pensa già alla prossima: tutte le info sulla seconda giornata
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Tutte le info sulla seconda giornata di Serie A
Terminata la prima giornata di Serie A, di seguito tutte le partite con orari e guida tv.
SERIE A, SECONDA GIORNATA: TUTTE LE INFO
Milan-Venezia venerdì 28 agosto ore 20.45 (DAZN)
Fiorentina-Frosinone sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)
Monza-Udinese sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)
Sassuolo-Torino sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)
Juventus-Parma sabato 29 agosto ore 20.45 (DAZN)
Napoli-Como domenica 30 agosto ore 18.30 (DAZN)
Cagliari-Inter domenica 30 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Lazio-Genoa domenica 30 agosto ore 20.45 (DAZN)
Lecce-Roma lunedì 31 agosto ore 18.30 (DAZN/Sky/NOW)
Atalanta-Bologna lunedì 31 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
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