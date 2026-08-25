Archiviata la prima giornata si pensa già alla prossima: tutte le info sulla seconda giornata

Archiviata la prima giornata si pensa già alla prossima: tutte le info sulla seconda giornataMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Tutte le info sulla seconda giornata di Serie A

Terminata la prima giornata di Serie A, di seguito tutte le partite con orari e guida tv. 

SERIE A, SECONDA GIORNATA: TUTTE LE INFO

Milan-Venezia venerdì 28 agosto ore 20.45 (DAZN)

Fiorentina-Frosinone sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)

Monza-Udinese sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)

Sassuolo-Torino sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)

Juventus-Parma sabato 29 agosto ore 20.45 (DAZN)

Napoli-Como domenica 30 agosto ore 18.30 (DAZN)

Cagliari-Inter domenica 30 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Lazio-Genoa domenica 30 agosto ore 20.45 (DAZN)

Lecce-Roma lunedì 31 agosto ore 18.30 (DAZN/Sky/NOW)

Atalanta-Bologna lunedì 31 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)