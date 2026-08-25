Serie A, un solo pareggio nella prima giornata: la classifica aggiornata

Serie A, un solo pareggio nella prima giornata: la classifica aggiornata
Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna
La classifica della Serie A dopo la prima giornata.

Terminata la prima giornata di Serie A, questa è la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

1. Inter 3
2. Napoli 3
3. Milan 3
4. Cagliari 3
5. Juventus 3
6. Lazio 3
7. Roma 3
8. Como 1
9. Udinese 1
10. Fiorentina 0
11. Frosinone 0
12. Lecce 0
13. Atalanta 0
14. Sassuolo 0
15. Torino 0
16. Bologna 0
17. Venezia 0
18. Parma 0
19. Genoa 0
20. Monza 0