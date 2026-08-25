Serie A, conclusa ufficialmente la prima giornata: ecco tutti i risultati
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Tutti i risultati della prima giornata di Serie A.
Terminata ufficialmente la prima giornata di Serie A, di seguito tutti i risultati.
SERIE A, I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA
INTER-MONZA 4-1
UDINESE-COMO 1-1
PARMA-CAGLIARI 0-1
GENOA-NAPOLI 0-2
FROSINONE-JUVENTUS 0-1
VENEZIA-LECCE 0-2
ATALANTA-SASSUOLO 2-1
TORINO-MILAN 1-2
BOLOGNA-LAZIO 0-1
ROMA-FIORENTINA 4-0
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