Serie A, conclusa ufficialmente la prima giornata: ecco tutti i risultati

Serie A, conclusa ufficialmente la prima giornata: ecco tutti i risultatiMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna
Tutti i risultati della prima giornata di Serie A.

Terminata ufficialmente la prima giornata di Serie A, di seguito tutti i risultati. 

SERIE A, I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA 

INTER-MONZA 4-1

UDINESE-COMO 1-1

PARMA-CAGLIARI 0-1

GENOA-NAPOLI 0-2

FROSINONE-JUVENTUS 0-1

VENEZIA-LECCE 0-2

ATALANTA-SASSUOLO 2-1

TORINO-MILAN 1-2

BOLOGNA-LAZIO 0-1

ROMA-FIORENTINA 4-0