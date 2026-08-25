Capello elogia Musah dopo Torino: "È stato più ordinato del solito. Un buon segnale"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha parlato di Milan dopo il vincente esordio in campionato contro il Torino

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Milan dopo il vincente (e convincente) esordio in campionato della formazione di Ruben Amorim: "Si è presentato molto preparato e ha parlato con cognizione di causa. A me fa molto piacere che anche in Portogallo sia arrivato l’eco delle nostre vittorie. Vuol dire che abbiamo fatto qualcosa d’importante".

A Torino, però, si è visto già qualcosa, no?

"Indubbiamente. E non me l’aspettavo così presto, sono sincero, anche perché le amichevoli mi avevano un po’ preoccupato. In particolare quella con il Chelsea, dove la velocità degli inglesi aveva messo alle corde i rossoneri. Amorim ha la sua idea di calcio, che ben si combina con il Milan di una volta. Nella partita di domenica si è vista quella voglia di pressare alto e mi è piaciuta la personalità con cui la squadra è scesa in campo. Nel primo tempo è mancata un po’ di qualità, poi quando dalla panchina si alzano Modric e Rabiot, tutto diventa più facile".

Rabiot trequartista ha spaccato la partita?

"Giocando più avanti sa essere più pericoloso e determinante, ma la mia perplessità era più che altro chi potesse prendere il suo posto in mediana. Invece, Musah è stato più ordinato del solito. Un buon segnale, probabilmente nel sistema di Amorim riesce a integrarsi meglio".