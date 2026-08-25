AC Milan e FPG Fortune Prime Global, nasce una nuova partnership

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Il broker internazionale entra nei Premium Partner del Club rossonero

AC Milan e FPG Fortune Prime Global annunciano l'avvio di una nuova partnership, che vedrà il broker finanziario come Premium Partner e Official Online Trading Partner del Club.

FPG rappresenta un punto di riferimento per i trader di oltre 30 Paesi. Attraverso questa collaborazione, la prima in assoluto con un brand sportivo, entra in connessione con una community globale di oltre 600 milioni di tifosi rossoneri. Mondi diversi che si incontrano, vissuti con passione e ambizione.

"La scelta di FPG di entrare per la prima volta nel mondo dello sport al nostro fianco è un riconoscimento della forza e dell'attrattività internazionale del nostro Club", ha dichiarato Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan. "Crediamo in partnership capaci di generare valore reciproco e nuove opportunità a livello globale: per questo siamo lieti di accogliere FPG come Premium Partner".

"La partnership con AC Milan", ha aggiunto Kyle Liu, Head of Marketing, FPG Fortune Prime Global, "è un momento storico per FPG e per tutte le società del gruppo. Fatta di passione, eccellenza e fiducia, la legacy del Club rispecchia la nostra. Siamo orgogliosi di far parte della sua storia".