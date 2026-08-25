Weekend di polemiche arbitrali. Capuano: "Per Osato quello di Vlasic non era rigore. I club osservano preoccupati la rivoluzione del nuovo designatore"

Weekend di polemiche arbitrali. Capuano: "Per Osato quello di Vlasic non era rigore. I club osservano preoccupati la rivoluzione del nuovo designatore"MilanNews.it
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Oggi alle 11:48News
di Lorenzo De Angelis
Giovanni Capuano ha commentato sui social la posizione dei club di Serie A preoccupati dalla rivoluzione del nuovo designatore Orsato.

Intervenuto sui propri profili social, il giornalista Giovanni Capuano ha commentato gli episodi del weekend di campionato, che hanno visto al Milan non assegnare un calcio di rigore netto mentre al Napoli convalidare un gol viziato da un fallo di De Bruyne su Vasquez: 

"Secondo Orsato era rigore il tocco di braccio di Vlasic in Torino-Milan, posizione presa dopo un’iniziale fase di difesa della scelta di arbitro e Var. I club osservano preoccupati la rivoluzione del nuovo designatore. Fin qui è uscito allo scoperto solo il Genoa, ma l’inquietudine non si ferma solo ai liguri". 