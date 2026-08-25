Capello: "Cissè? Sono molto contento che si sia data subito fiducia a un giovane italiano"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha parlato di Milan dopo il vincente esordio in campionato contro il Torino

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Milan dopo il vincente (e convincente) esordio in campionato della formazione di Ruben Amorim: "Si è presentato molto preparato e ha parlato con cognizione di causa. A me fa molto piacere che anche in Portogallo sia arrivato l’eco delle nostre vittorie. Vuol dire che abbiamo fatto qualcosa d’importante".

E poi c’è la sorpresa Cisse...

"Non lo conoscevo, lo ammetto. Ha segnato un bellissimo gol e fatto vedere cose interessanti. Sono molto contento che si sia data subito fiducia a un giovane italiano, cosa che capita raramente in Serie A. E qui devo proprio dirlo, bravo Amorim".

In cosa il Milan deve migliorare?

"Voglio vederlo giocare allo stesso modo contro avversari che hanno tempi di pressione diversi. Prima ho citato il Chelsea non a caso. È anche vero che in Italia poche squadre giocano con quell’aggressività".

Ad Amorim ha chiesto anche della fase difensiva, domenica sera.

"Sì perché si sono viste tante cose buone e nuove, ma è rimasto un difetto dello scorso anno: quando il Milan deve difendere in area, non ha ancora l’attenzione delle grandi. Infatti ha preso gol su calcio piazzato e nell’ultimo quarto d’ora in cui si è abbassato, ha concesso tre-quattro occasioni al Toro".