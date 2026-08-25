Fofana, frecciatina social? Posta un selfie con i compagni fuori rosa con l’emoji del sorriso
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Fofana posta una foto con gli esclusi dal progetto tecnico del Milan.
Mentre proseguono i contatti per cercare di piazzare i diversi esuberi che Amorim ha individuato per questa stagione, esuberi che sono definitivamente fuori rosa, uno di questi, Youssouf Fofana, nella giornata di ieri è stato protagonista di una vicenda social "divertente" dal sapore di frecciatina.
Il francese infatti, nelle storie Instagram del proprio profilo, ha postato un selfie direttamente da Milanello in cui sono presenti con lui tutti gli esclusi della stagione ossia Tomori, Gimenez e Nkunku (Ceduto in prestito al Lipsia) con tanto di emoji delle faccine che sorridono.
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