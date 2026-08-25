Mercoledì pomeriggio Cissè e Diawara incontreranno i tifosi del Milan in centro a Milano

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Al Flagship Store, mercoledì 26 agosto alle 17.30, arrivano Alphadjo e Sankhoun

I milanisti ormai conoscono bene il luogo e la ricorrenza: il Flagship Store di via Dante 12 è una tappa imperdibile per i nostri nuovi giocatori, l'appuntamento che sostanzialmente completa il loro percorso di arrivo. Dopo la firma, le foto, i primi allenamenti e le prime gare, arriva il momento dell'accoglienza da parte del popolo rossonero. In questa estate sono già passati Gila e Ramos, ora toccherà a Cissè, protagonista e MVP dell'esordio rossonero in Serie A 2026/27 contro il Torino, e Diawara.

Alphadjo e Sankhoun saranno attesi al Flagship Store di via Dante nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto, con l'inizio dell'evento previsto per le ore 17.30. Tifosi, sarà il vostro momento per vedere dal vivo e da vicinissimo i calciatori, scattando anche dei selfie per vivere una giornata speciale.