Viviano: "Sono impressionato positivamente da Amorim: il Milan ha scelto un allenatore forte"

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L'ex portiere Emiliano Viviano ha detto la sua sull'arrivo al Milan di Ruben Amorim, Gonçalo Ramos e Alphadjo Cissé

Ai microfoni di Pressing, l'ex portiere Emiliano Viviano ha commentato così l'arrivo di Ruben Amorim sulla pachina del Milan: "Il Milan ha scelto un allenatore forte. Sembra sia arrivato un allenatore qualunque, ma ha già dmostrato di poter fare grandi cose. Non è facile cambiare completamente la strategia e l'inerzia con cui ti approcci alle partite, ma è bravo. Apprezzo molto il fatto che abbia fatto giocare Cisse. Sono impressionato positivamente da Amorim".

Viviano ha poi parlato anch di Gonçalo Ramos e di Alphadjo Cissé: "Gonçalo Ramos? E' mancato un po' in fase conclusiva, ma è un giocatore che un bel lavoro, difende la palla, lotta, corre. Per me è un acquisto importantissimo quello che ha fatto il Milan, è uno dei centravanti più forti in circolazione e sono convinto che darà grandi soddisfazioni quest'anno ai tifosi del Milan. Cissé? Ha qualità, è evidente, ma mi ha impessionato per come reagiva con personalità ai rimproveri dei compagni di squadra, per come ha tenuto botta in campo, per come si è preso le sue responsabilità. Questo per me fa tutta la differenza del mondo".