Milan, buona la prima di Amorim. Ma Capello avverte: "Resta il problema di come difendono in area, serve più attenzione"

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Fabio Capello ha commentato la bella vittoria del Milan contro il Torino, ma ha anche messo in evidenza un problema del Diavolo

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, intervenuto a Sky nel post-partita di Torino-Milan, ha commentato così la vittoria della squadra di Ruben Amorim contro i granata per 2-1: "Ho visto qualcosa di Amorim, qualcosa di diverso. Non ha creato tanto, ma poi sono entrati i tenori e la partita è cambiata. Il problema del Milan resta quello di come difendono in area di rigore, serve più attenzione nelle marcature perchè le occasioni del Torino sono arrivate a difesa schierata".

Questo il tabellino di Torino-Milan, match valido per la prima giornata della Serie A 2026/27.

TORINO-MILAN 1-2

Marcatori: 64’ Cissè, 67’ Rabiot, 90’+3 Adams.

LE FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Coco, Ismajli, Comuzzo (dal 85’ Kulenović); Pedersen (dal 70’ Fortini), Fitz-Jim, Gineitis, Cacciamani (dal 81’ Aboukhlal); Vlašić, Casadei (dal 70’ Adams); Simeone (dal 70’ Njie). A disp.: Paleari, Siviero; Biraghi, Dembélé, Pellini, İlkhan, Luongo, Oristanio, Zapata. All.: Abate.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (dal 76’ Gabbia), De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari (dal 57’ Modric), Estupiñan (dal 66’ Bartesaghi); Loftus-Cheek (dal 57’ Rabiot), Cissè (dal 64’ Saelemaekers); Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, F. Terracciano; Comotto, Moreira, Pulisic, Ricci; Camarda. All.: Amorim.

Arbitro: Zufferli di Udine

Ammoniti: 53’ Loftus-Cheek.

Recupero: 3’ 2T.