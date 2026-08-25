Milan, buona la prima di Amorim. Ma Capello avverte: "Resta il problema di come difendono in area, serve più attenzione"
Fabio Capello, ex tecnico rossonero, intervenuto a Sky nel post-partita di Torino-Milan, ha commentato così la vittoria della squadra di Ruben Amorim contro i granata per 2-1: "Ho visto qualcosa di Amorim, qualcosa di diverso. Non ha creato tanto, ma poi sono entrati i tenori e la partita è cambiata. Il problema del Milan resta quello di come difendono in area di rigore, serve più attenzione nelle marcature perchè le occasioni del Torino sono arrivate a difesa schierata".
Questo il tabellino di Torino-Milan, match valido per la prima giornata della Serie A 2026/27.
TORINO-MILAN 1-2
Marcatori: 64’ Cissè, 67’ Rabiot, 90’+3 Adams.
LE FORMAZIONI
TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Coco, Ismajli, Comuzzo (dal 85’ Kulenović); Pedersen (dal 70’ Fortini), Fitz-Jim, Gineitis, Cacciamani (dal 81’ Aboukhlal); Vlašić, Casadei (dal 70’ Adams); Simeone (dal 70’ Njie). A disp.: Paleari, Siviero; Biraghi, Dembélé, Pellini, İlkhan, Luongo, Oristanio, Zapata. All.: Abate.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (dal 76’ Gabbia), De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari (dal 57’ Modric), Estupiñan (dal 66’ Bartesaghi); Loftus-Cheek (dal 57’ Rabiot), Cissè (dal 64’ Saelemaekers); Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, F. Terracciano; Comotto, Moreira, Pulisic, Ricci; Camarda. All.: Amorim.
Arbitro: Zufferli di Udine
Ammoniti: 53’ Loftus-Cheek.
Recupero: 3’ 2T.
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