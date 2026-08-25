Era dai tempi di Pioli che il Milan non vinceva la prima di campionato

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Era dall'agosto 2023 che il Milan non vinceva al suo esordio stagionale in Serie A (2-0 contro il Bologna) con i gol di Giroud e Pulisic.

Era dall'agosto 2023 che il Milan non vinceva al suo esordio stagionale in Serie A (2-0 contro il Bologna), quando in panchina c'era Stefano Pioli in quella che sarebbe stato la sua ultima partita alla prima di campionato con i rossoneri.

TORINO-MILAN, LE PAROLE DI AMORIM

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso a DAZN al termine del match vinto contro il Torino: “Nel primo tempo il nostro obiettivo era di controllare il gioco, di non farlo diventare un gioco di transizioni. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio, è importante se vuoi vincere. I giocatori hanno capito: abbiamo bisogno di vincere. Non si tratta di aspettare o speculare. E quindi nei primi 20 minuti della ripresa abbiamo messo in campo tanta velocità. Abbiamo sofferto alla fine perché ci manca un po’ di fisicità in questo momento. La prima cosa è sempre vincere. Abbiamo parlato di modi di giocare, ma nel calcio c’è solo un obiettivo: vincere. Ovviamente non è abbastanza per me, non è abbastanza per il Milan, ma oggi abbiamo mostrato alcune cose su cui stiamo lavorando in allenamento e che abbiamo fatto in amichevole. Ora le stiamo facendo con lo stress di una partita ufficiale, ed è molto positivo. Da domani si torna a lavorare su tutto: su come dobbiamo giocare vicino all’area avversaria e come dobbiamo difendere in area. Su come soffrire con la palla. Lavoreremo su tutto da domani, ma felici perché abbiamo vinto”.