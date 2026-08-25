Perinetti si aspetta altri colpi di mercato dal Milan: "E' ancora una squadra indefinita"

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Giorgio Perinetti ha rivelato che si aspetta altri colpi da parte del Milan in questi ultimi giorni del mercato estivo

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo, tra le altre, di Palermo, Genoa, Roma, Napoli, Siena e Avellino, ha rilasciato queste parole sugli ultimi giorni di mercato estivo nei quali si aspetta dei colpi da diversi club, tra cui anche il Milan:

Che mercato si aspetta da qui alla fine?

"La Juve deve ancora intervenire su qualcosa, il Milan pur avendo fatto degli acquisti importanti e un allenatore con idee chiare è ancora una squadra indefinita. Tutti faranno ancora qualcosa, anche se gli ultimi giorni mercato non sono certo i più propizi".

Giovani su cui puntare?

"Sono rimasto sorpreso dal giovane Lulli. Se cominciamo a mettere in campo giovani di questo livello le notizie per il calcio italiano in vista del futuro possono essere positive".