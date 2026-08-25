Perinetti si aspetta altri colpi di mercato dal Milan: "E' ancora una squadra indefinita"
Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo, tra le altre, di Palermo, Genoa, Roma, Napoli, Siena e Avellino, ha rilasciato queste parole sugli ultimi giorni di mercato estivo nei quali si aspetta dei colpi da diversi club, tra cui anche il Milan:
Che mercato si aspetta da qui alla fine?
"La Juve deve ancora intervenire su qualcosa, il Milan pur avendo fatto degli acquisti importanti e un allenatore con idee chiare è ancora una squadra indefinita. Tutti faranno ancora qualcosa, anche se gli ultimi giorni mercato non sono certo i più propizi".
Giovani su cui puntare?
"Sono rimasto sorpreso dal giovane Lulli. Se cominciamo a mettere in campo giovani di questo livello le notizie per il calcio italiano in vista del futuro possono essere positive".
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