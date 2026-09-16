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VIDEO MN - Scaroni al pranzo UEFA: "Noi vogliamo sempre vincere"
Paolo Scaroni ha concesso una breve battuta al suo arrivo al pranzo UEFA tra le delegazioni di Milan e Benfica
Torna l'Europa nella Milano rossonera e con essa tornano i pranzi UEFA tra le varie delegazioni. In questi minuti gli uomini in rappresentanza di Milan e Benfica si stanno ritrovando in centro a Milano per questo momento di rito e di conoscenza. Oggi questo appuntamento è reso ancora più speciale dalla presenza di Manuel Rui Costa, ex calciatore milanista e attuale presidente del Benfica, club in cui ha anche giocato per lungo tempo.
Per il Milan, al momento, sono arrivati il presidente Paolo Scaroni, l'amministratore delegato Massimo Calvelli e il Chief Revenue Officer Maikel Oettle. E proprio Paolo Scaroni ha concesso una breve battuta ai giornalisti presenti, tra cui l'inviato di MilanNews.it: "Noi vogliamo sempre vincere".
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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