Condò sul Milan in Europa League: "Sarà bene che Amorim faccia giocare i migliori"

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Il giornalista Paolo Condò si augura che Ruben Amorim non snobbi l'Europa League e faccia giocare i migliori a disposizione

Ai blocchi di partenza dell'Europa League che inizia questa sera, con il Milan impegnato a San Siro alle ore 21 contro il Benfica, la squadra rossonera si presenta sicuramente come una delle formazioni che per storia e ambizione può e deve puntare alla vittoria finale. Diavolo e Juventus sono tra le formazioni favorite come anche il Bayer Leverkusen, le inglesi che non vanno mai tolte dall'equazione e forse proprio la formazione portoghese di Marco Silva. Il giornalista Paolo Condò, sul Corriere della Sera, ha offerto il suo commento a poche ore dal calcio di inizio.

MILAN, CHE AMORIM FACCIA GIOCARE I MIGLIORI

Il commento di Paolo Condò sul Milan che inizia oggi la sua campagna in Europa League contro il Benfica a San Siro: "L’Europa League priva di corazzate che hanno mancato la Champions sembra un gesto di benevolenza del destino. A patto di affrontarla con umiltà opposta al proclama della vox populi. Il Benfica stasera a Milano, per esempio, è già un’altra delle iscritte alla short list delle potenziali vincitrici. Occhio, quindi. Sarà bene che Amorim faccia giocare i migliori"